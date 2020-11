Vanavond mogelijk debuut Youssoufa Moukoko, wonderkind dat begon te voetballen op turnpantoffels: “Als deze jongen het niet maakt, wie dan wel?

Time-Out Axel Witsel geeft erg intieme rondlei­ding in zijn woonst in Dortmund: “Hier vindt de magie plaats”

16 juni Zelden krijgen we Axel Witsel zo intiem te zien. Voor ‘MTV Cribs: Footballers Stay Home’ gaf de Rode Duivel een exclusieve inkijk in zijn woonst in Dortmund. Een rondleiding gefilmd door zijn vrouw Rafaella, maar waarin dochters Mai-Li (5) en Evy (3) de hoofdrol spelen. Dat Witsel samen met onder anderen ook Lingard en Dybala te zien is in het programma, is ongetwijfeld het resultaat van zijn samenwerking met Roc Nation, de Amerikaanse marketing- en mediagigant die instaat voor Witsels commerciële marktwaarde.