Van 0-2 naar 4-2! Bayern keert situatie dankzij hattrick Lewandowski helemaal om in topper tegen Dortmund

BundesligaBayern München heeft de topper tegen Dortmund gewonnen met 4-2. De Rekordmeister kwam wel 0-2 achter na twee goals van Erling Braut Haaland, maar stelde orde op zaken. Robert Lewandowski was de grote man met drie goals en ook Leon Goretzka pikte z'n goaltje mee. Bij Dortmund speelden Thorgan Hazard en Thomas Meunier mee. Door de zege is Bayern opnieuw leider in de Bundesliga.

Dortmund beleeft moeilijke weken en maanden en miste door blessures ook Sancho, Guerreiro en Reyna. Bovendien won Bayern z’n laatste drie thuisduels in de Bundesliga tegen Dortmund met minstens vier doelpunten verschil. Maar voetbal blijft voetbal, zo bleek al snel.

Na amper 2 minuten stond Erling Braut Haaland immers al op het scorebord. Z’n schot week af op de hak van Boateng, waardoor Neuer geklopt was. En dat was ook acht minuten later geval. Thorgan Hazard legde de bal na een snelle counter panklaar voor de Noorse machine, die niet faalde.

Voor Haaland was dat zijn honderste bij de profs, in 145 wedstrijden. Ter vergelijking: Kylian Mbappé had 180 matchen nodig om aan dat aantal goals te komen, Lionel Messi 210, Zlatan Ibrahimovic 245 en Cristiano Ronaldo 301.

Maar ook aan de overkant stond er eentje die al vér over die honderd zit. En net voor het halfuur dikte Robert Lewandowski z’n totaal nog wat aan, na goed voorbereidend werk van Sané. Bayern drukte nadien door en kreeg ook kansen, maar het was toch tot vlak voor de rust wachten op de 2-2. Ook Lewandowski scoorde z’n tweede, vanaf de stip.

Ook na rust konden beide ploegen dreigen, Hazard en Sané. Maar tot goals kwam het niet en nadien was het even wat rustiger voor de keepers. Dat Haaland op het uur naar de kant moest met een stevige wonde aan zijn enkel, had daar wel wat mee te maken. Ook de match van Hazard zat er na een uurtje op.

Bayern kreeg een goeie kans op de 3-2 via Lewandowski, maar de Pool trapte over. Het vet was van de soep, langs beide kanten. Dortmund had door de vele blessures weinig wisselopties, terwijl Bayern veel krachten had verbruikt om terug te komen van de 0-2.

Maar toch won de Rekordmeister dus nog. In twee dolle minuten ging het van 2-2 naar 4-2, via Goretzka en Lewandowski. Met 55 punten is Bayern alleen leider in de Bundesliga, met twee punten meer dan RB Leizpig.

De goals van Haaland:

De stats van Hazard:

