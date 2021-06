Transfer Talk. "Boyata mag weg bij Hertha Berlijn" - AA Gent ziet marktprijs Dorsch de hoogte in gaan

“Boyata mag weg bij Hertha Berlijn”

Bent u als sportief directeur van een kapitaalkrachtige club op zoek naar een krachtige en kopbalsterke centrale verdediger? Wel, dan kan Dedryck Boyata (30) misschien een aantrekkelijke optie zijn. Volgens Duitse media moet Hertha Berlijn besparen en heeft het Boyata (contract tot 2022) daarom op de transferlijst gezet. De Belg kwam afgelopen seizoen tot slechts negentien matchen in de Bundesliga - dat was voornamelijk een gevolg van blessureleed -, wat te weinig is in verhouding met zijn hoge loon.

Opmerkelijk: Boyata is de aanvoerder van Hertha, maar dat belet de club blijkbaar niet om hem van de hand te doen - of dat tenminste te proberen. Sinds 2019 speelt Boyata in de Duitse hoofdstad, voorheen kwam hij uit voor Celtic. (PJC)

AA Gent ziet marktprijs Dorsch de hoogte in gaan

Niklas Dorsch (23) krijgt in Duitsland bijzonder veel lof voor zijn aandeel in de eindzege van de Mannschaft op het EK voor beloften. Dorsch ontbrak in de kwartfinale tegen Denemarken wegens een schorsing, maar zowel in de halve finale tegen Nederland als in de finale tegen Portugal behoorde hij tot de uitblinkers. Het maakt dat er serieuze belangstelling is voor de Duitse middenvelder, die op het einde van het seizoen nog weinig aan de bak kwam bij AA Gent. “De marktwaarde van Niklas gaat de hoogte in na dit EK”, weet Michel Louwagie. Dorsch kwam vorige zomer voor 3,5 miljoen van Heidenheim naar AA Gent, maar is nu aanzienlijk meer waard. Hij ligt nog onder contract tot 2024. “Niklas heeft ons te kennen gegeven dat hij een stap hogerop wil”, zegt Louwagie. (RN)