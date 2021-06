Transfer Talk. Anderlecht nadert akkoord over Ashimeru - "Boyata mag weg bij Hertha Berlijn"

Anderlecht nadert akkoord over Ashimeru

Normaal gezien blijft Majeed Ashimeru (23) bij Anderlecht. Paars-wit lichtte de aankoopoptie van 2,5 miljoen euro op de RB Salzburg-huurling niet, maar nadert nu een akkoord aan betere voorwaarden. Helemaal rond is de deal nog niet, de speler zit momenteel in Ghana en moet nog medische en fysieke testen afleggen. Toch mogen we zeggen dat een definitieve transfer in principe niet zal uitblijven. (PJC)

Volledig scherm © Photo News

Keita (OHL) en Andreou (Nicosia) naar Sporting Charleroi ?

In beeld bij Sporting Charleroi: Aboubakar Keita (23) en Stelios Andreou (18). Keita is een verdedigende middenvelder die in januari 2019 door OHL werd overgenomen van FC Kopenhagen. De Ivoriaan stond in 1B geregeld in de basis, maar geraakte vorig seizoen in de Jupiler Pro League niet verder dan drie invalbeurten. Bij de Carolo’s kan hij Christophe Diandy vervangen, van wie het contract niet werd verlengd. Op die positie zijn er bij het Henegouwse Sporting trouwens nog vraagtekens. Wat met Gaëtan Hendrickx, die door Karim Belhocine gedegradeerd werd tot bankzitter en de tweede helft van het voorbije seizoen volmaakte bij KV Kortrijk? Zijn contract loopt nog tot juni 2023. En wat met Guillaume Gillet (37), de ‘Zèbre d’Or 2021’, die aan een contractverlenging toe is?

De Cyprioot Andreou is een rechtsvoetige centrale verdediger die vorig seizoen onder leiding van Cedomir Janevski — ex-speler van Sporting Charleroi en sinds kort assistent van Hugo Broos bij de nationale ploeg van Zuid-Afrika — volledig doorbrak bij Olympiakos Nicosia en op 27/3 zijn debuut maakte met de nationale A-ploeg van Cyprus tegen Kroatië. (AR)

Volledig scherm Aboubakar Keita. © Photo News

“Boyata mag weg bij Hertha Berlijn”

Bent u als sportief directeur van een kapitaalkrachtige club op zoek naar een krachtige en kopbalsterke centrale verdediger? Wel, dan kan Dedryck Boyata (30) misschien een aantrekkelijke optie zijn. Volgens Duitse media moet Hertha Berlijn besparen en heeft het Boyata (contract tot 2022) daarom op de transferlijst gezet. De Belg kwam afgelopen seizoen tot slechts negentien matchen in de Bundesliga - dat was voornamelijk een gevolg van blessureleed -, wat te weinig is in verhouding met zijn hoge loon.

Opmerkelijk: Boyata is de aanvoerder van Hertha, maar dat belet de club blijkbaar niet om hem van de hand te doen - of dat tenminste te proberen. Sinds 2019 speelt Boyata in de Duitse hoofdstad, voorheen kwam hij uit voor Celtic. (PJC)

Volledig scherm Boyata in het shirt van Hertha Berlijn. © Martin Meissner/AP-Pool/dpa

AA Gent ziet marktprijs Dorsch de hoogte in gaan

Niklas Dorsch (23) krijgt in Duitsland bijzonder veel lof voor zijn aandeel in de eindzege van de Mannschaft op het EK voor beloften. Dorsch ontbrak in de kwartfinale tegen Denemarken wegens een schorsing, maar zowel in de halve finale tegen Nederland als in de finale tegen Portugal behoorde hij tot de uitblinkers. Het maakt dat er serieuze belangstelling is voor de Duitse middenvelder, die op het einde van het seizoen nog weinig aan de bak kwam bij AA Gent. “De marktwaarde van Niklas gaat de hoogte in na dit EK”, weet Michel Louwagie. Dorsch kwam vorige zomer voor 3,5 miljoen van Heidenheim naar AA Gent, maar is nu aanzienlijk meer waard. Hij ligt nog onder contract tot 2024. “Niklas heeft ons te kennen gegeven dat hij een stap hogerop wil”, zegt Louwagie. (RN)

Volledig scherm Dorsch won het U21-EK. © AFP