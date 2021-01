Sebastiaan Bornauw speelt in Bundesliga tegen degradatie, maar volgt de club van zijn hart nog op de voet: “Ik verwacht dat Anderlecht play-off 1 haalt”

1. De degradatiestrijd met FC Köln

FC Köln staat momenteel zestiende in de Bundesliga – en dan moet het barrages spelen –, zondag wacht nummer vijftien Arminia Bielefeld, dat twee punten voorsprong telt. «Ik bekijk het klassement niet», aldus Sebastiaan Bornauw, «want vrolijk word je daar niet van. Maar ja, het is een belangrijke wedstrijd. Ik vind dat we genoeg kwaliteit hebben om ons te redden, maar het niveau is nu eenmaal torenhoog. Als zelfs Schalke 04, dat op papier echt een goed team heeft, in de problemen komt… Een paar foutjes betaal je cash.»