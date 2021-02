Schalke en Dortmund wapenen zich voor wat laatste Revierderby in lange tijd kan worden: “Geen excuses, gewoon de derby”

BundesligaMet uitsterven bedreigd. Dat is het trieste lot van de Revierderby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04. Zonder een mirakel verdwijnt die laatste club uit de Bundesliga na dit seizoen, waardoor het streekduel morgen mogelijk voor even een laatste keer op het programma staat. Maar ook Dortmund verkeert in een penibele situatie.

Een derby tussen twee clubs in de miserie dus. Al is dat in het geval van Schalke nog een understatement. Die Königsblauen verkeren al een heel seizoen in de degradatiezone en dragen nu een maand de rode lantaarn. Met amper 9 op 63 bedraagt de kloof tot de eerste veilige plaats negen punten. Schalke, de slechtste defensie in de Bundesliga, incasseerde al 52 goals en maakte er met ook nog eens de zwakste aanval zelf amper 15. Een blond Noors wonderkind dat aan de overkant bij Dortmund rondloopt, maakte er in zijn eentje net zo veel.

Geen excuses

Schalke-trainer Christian Gross, hun vierde al dit seizoen, laat zich echter niet ontmoedigen door het fenomeen Erling Haaland: “Hij hoeft niet in elke wedstrijd te scoren.” De Zwitserse coach, die zich op de persconferentie in aanloop naar de derby hoopvol stemde, wil zijn team zien verder bouwen op het gelijkspel tegen Union Berlin van vorige week. Of dat genoeg is om wat nog meer de tweede zege van het seizoen zou zijn binnen te halen, zal moeten blijken.

Volledig scherm Haaland scoorde in de vorige derby tegen Schalke, die Dortmund met 3-0 won. © Photo News

Zoals Gross ook zelf aanhaalde, tankte Dortmund immers vertrouwen in Sevilla op woensdag. Onder impuls van Haaland wonnen Die Borussen met 2-3 in Spanje. Een welgekomen afleiding, want in de Bundesliga is Dortmund met een 5 op 18 stevig op de dool. De knappe overwinning in de Champions League is voor interim-coach Edin Terzic dan ook van geen tel meer. Hij staat geen excuses toe: “Geen vermoeidheid, geen pijntjes, maar gewoon de derby. Die moet gewonnen worden.”

Veel op het spel

Zoveel is duidelijk. Dortmund staat pas zesde in het klassement, op zes punten van nummer vier Wolfsburg. Die plaats geeft recht op Champions League-voetbal, het absolute minimumdoel voor BVB. De missie van Terzic, die na dit seizoen wordt afgelost door huidig Gladbach-trainer Marco Rose, is dan ook duidelijk: punten sprokkelen om een ticket voor het kampioenenbal te bemachtigen. Te beginnen in de derby van morgen. Dat moet zonder Axel Witsel en eventueel ook de twijfelachtige Thorgan Hazard, Thomas Meunier wordt wel aan de aftrap verwacht.

Als het de laatste Ruhr-derby in lange tijd wordt, zal het er tenminste eentje zijn waarin beide clubs zich van hun beste kant moeten tonen. Er staat namelijk voor zowel Dortmund als Schalke veel op het spel, hetzij aan andere kanten van de tabelhelft.

Volledig scherm Een beeld dat we morgen misschien niet te zien krijgen: Thorgan Hazard die zich een weg baant tussen twee Schalke-spelers. © EPA