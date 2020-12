Raman bezorgt Schalke eindelijk nog eens (beker)zege met twee goals, ook Bornauw stoot door met Köln

Bundesliga Stuntploeg Werder Bremen doet het weer: trouwste Bundesliga­club speelt barrages na monstersco­re

27 juni Het was ‘Money time’ vandaag voor Werder Bremen, met 56 seizoenen de trouwste Bundesligaclub in Duitsland, en ze klaarden de klus. Winst tegen FC Köln was een must om barrages af te dwingen. Zo geschiedde. Werder stuurde de club van Sebastiaan Bornauw met 6-1 huiswaarts, terwijl grote concurrent Fortuna Düsseldorf verloor. Het mirakel van Bremen.