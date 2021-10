Problemen voor Dortmund: Meunier en Haaland geblesseerd aan de kant

Ditmaal zou het om een voetblessure gaan. Eerder dit seizoen had Meunier al last van blessures aan de teen en de knie. Met die laatste kwetsuur moest onze landgenoot ook afhaken bij de Rode Duivels voor de Final Four van de Nations League. Zijn voorbereiding op het seizoen zag hij vorige zomer verstoord worden vanwege een besmetting met het coronavirus. In het Champions League-duel van dinsdag op bezoek bij Ajax werd hij na 79 minuten naar de kant gehaald. Dortmund ging in Amsterdam met zware 4-0 cijfers onderuit.