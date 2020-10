Ondanks zege trekt Dortmund met kopzorgen richting Brugge: Haaland en Hummels geblesseerd

Voetbal Hoe Schalke de opmars van Mpenza fnuikte door waanzinnig bedrag te vragen: “Als ik tien jaar later was geboren, had ik misschien bij Real of Barça kunnen zitten...”

16 juni Als het van Arsène Wenger had afgehangen, dan had Émile Mpenza ooit voor Arsenal gevoetbald. Hij zat zelfs bij hem aan tafel. Ook Juventus wilde de Rode Duivel. Maar Schalke 04 gokte en uiteindelijk won niemand. Hoe een exorbitante vraagprijs ervoor zorgde dat de opmars van Mpenza gefnuikt werd, bespreken we in aflevering twee van onze reeks ‘transferdeals die álles hadden kunnen veranderen’. Mpenza blikt terug: “Ik had één van de Invincibles kunnen zijn.”