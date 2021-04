Na 30 jaar Bundesliga einde verhaal voor Schalke 04: “Doodzonde”, zeggen Emile Mpenza en Sven Vermant

BundesligaAuf Wiedersehen. Na 30 jaar Bundesliga zit het verhaal op het hoogste niveau erop voor Schalke 04. Die Königsblauen hebben er een dramatisch seizoen opzitten, en na afgelopen weekend is de degradatie onafwendbaar. Zelden was een degradatie zo verdiend, even zelden was het verlies voor de Bundesliga zo groot. Wat ooit een Traditionsverein avant la lettre was, is nu een club in verregaande staat van ontbinding. Emile Mpenza en Sven Vermant treuren mee met de blauw-witte parel uit Gelsenkirchen.