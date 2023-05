MULTILIVE BUNDESLIGA. Bayern virtueel kampioen, wat kan Dortmund nog na dramatische eerste helft?

Onverwachte ontknoping in Duitsland. Bayern München is momenteel virtueel kampioen in de Bundesliga. Borussia Dortmund is bij winst tegen Mainz zeker van de eerste landstitel sinds 2012, maar kijkt zowaar tegen een 0-2-achterstand aan. U kan beide duels op de voet volgen in onderstaande liveblog.