MULTILIVE BUNDESLIGA. Bayern virtueel kampioen, Dortmund in vieze papieren na 0-2-achterstand en penaltymisser Haller

Buitenlands Voetbal OVERZICHT. Manchester City en Kevin De Bruyne kampioen na spectacu­lai­re ommekeer, AC Milan pakt na elf jaar titel in Serie A: hoe liep het af in andere Europese competi­ties?

De teerling is geworpen in het voetbalseizoen 2021-2022. Manchester City pakte na een epische titelstrijd met Liverpool de titel in de Premier League. De Citizens met Kevin De Bruyne in de basis draaiden een 0-2-achterstand tegen Aston Villa om in een 3-2-zege en mochten aan het titelfeest beginnen. In Italië heeft AC Milan zich na elf jaar zonder ‘Scudetto’ opnieuw tot kampioen gekroond in de Serie A. Een overzicht.