Moet Meunier zich zorgen maken over toekomst bij Dortmund?

Bundesliga 4-0 voor Schalke 04: club van Benito Raman pakt eerste competitie­ze­ge in een jaar na hattrick van 19-jarige Amerikaan

9 januari Het wonder is geschied: Schalke 04 heeft voor het eerst in bijna een jaar nog eens gewonnen in de Bundesliga. De club van Benito Raman pakte een broodnodige overwinning tegen Hoffenheim. De 19-jarige Amerikaan Matthew Hoppe was goed voor een hattrick.