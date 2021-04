Met dank aan de tieners: Dortmund boekt deugddoende overwinning in Stuttgart

Dortmund had er niet bepaald zijn beste week opzitten. Vorige week verloren de Borussen een rechtstreeks duel om de Champions League-tickets tegen Frankfurt, woensdag ging het op het kampioenenbal in extremis onderuit bij Manchester City. Een overwinning op het veld van Stuttgart was dus welgekomen. Alleen: Dortmund had niet bepaald de beste herinneringen aan het team van Orel Mangala. In de heenronde verloor geel-zwart in eigen huis met zware 1-5-cijfers van Stuttgart. Die nederlaag luidde toen het ontslag van Lucien Favre in.