Marc Wilmots ziet diepe crisis bij ex-club Schalke 04 met lede ogen aan: “Het brandt overal”



Bundesliga‘t Gaat van kwaad naar erger van Schalke 04: vandaag een nieuwe 4-1-nederlaag op Mönchengladbach. ‘t Is maar zeer de vraag of het nog goed komt. De Duitse traditieclub beleeft een diepe crisis: laatste in de stand, ambras in de kleedkamer plus een dreigende financiële ramp. Marc Wilmots, symbool van Schalke 04 in de jaren ‘90, kijkt met lede ogen toe. “Ik zie ze nog niet degraderen, maar het brandt overal. Schalke heeft stabiliteit nodig.”