LIVE. Vier Belgen aan aftrap in Dortmund-Stuttgart

BUNDESLIGA Geweldig afscheids­ca­deau van Haaland? Noorse spits bezorgt Dortmund in ultieme slotfase de zege tegen Hoffenheim

Heeft Erling Haaland in stijl afscheid genomen van Borussia Dortmund? Het zou zomaar kunnen. De Noor staat serieus op de radar van PSG, maar deed vanavond gewoon nog in Dortmund waar hij zo goed in is: scoren. Haaland bezorgde Borussia, met Meunier en Witsel, in de toegevoegde tijd drie punten tegen Hoffenheim.

27 augustus