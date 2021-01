LIVE. Verdediger Elvedi maakt z’n tweede, Gladbach weer in de match

Jobs Werken in productie & techniek? Deze profielen zijn gewild

20 januari Kijk je in dit nieuwe jaar uit naar een nieuwe baan? Dan maak je een goede kans in productie en techniek. Ondanks de coronacrisis zijn er massaal jobs te vinden in deze elementaire sector. Vacatures raken er ook niet altijd even vlot ingevuld. Jobat.be geeft een overzicht van de meest gevraagde profielen en hoe je je kan heroriënteren.