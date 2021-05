LIVE. Reus zet Dortmund net voor de rust op rozen tegen Mainz

Bundesliga Van 0-2 naar 4-2! Bayern keert situatie dankzij hattrick Lewandow­ski helemaal om in topper tegen Dortmund

6 maart Bayern München heeft de topper tegen Dortmund gewonnen met 4-2. De Rekordmeister kwam wel 0-2 achter na twee goals van Erling Braut Haaland, maar stelde orde op zaken. Robert Lewandowski was de grote man met drie goals en ook Leon Goretzka pikte z'n goaltje mee. Bij Dortmund speelden Thorgan Hazard en Thomas Meunier mee. Door de zege is Bayern opnieuw leider in de Bundesliga.