LIVE. Leverkusen klimt op voorsprong in Duitse topper na geweldige uithaal Schick!

Bundesliga Wat een raket: Lukebakio pakt uit met schitteren­de goal, maar VAR is pretbeder­ver

17 juni Zonde. Dodi Lukebakio (22) pakte gisteravond uit met een heerlijke streep, maar zijn raket in de winkelhaak werd na de uitgebreide viering afgekeurd. De videoref had in de smiezen dat zijn Hertha-collega Vladimir Darida - die de counter opzette waaruit onze landgenoot scoorde - een voorafgaande overtreding maakte. Dodi’s openingstreffer ging niet door, uiteindelijk trok Freiburg aan het langste eind: 2-1. Dedryck Boyata ontbrak bij de bezoekers, hij kreeg vorig weekend een rode kaart.