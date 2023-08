LIVE LEIPZIG-STUTTGART. Scoort Openda opnieuw?

Time-Out “De geruchten kloppen niet”: Alphonso Davies (Bayern) niet langer powerkop­pel met Jordyn Huitema (PSG), maar dat heeft niets met overspel te maken

Ze hadden elkaar leren kennen in Canada voor ze furore maakten in het buitenland. Zij bij PSG, olympisch kampioene in Tokyo ook. Hij bij Bayern München. Op hun zestiende al gescoord voor de A-ploeg van hun land, zowel zij als hij als jongste ooit. Ze hadden hun eigen YouTube-kanaal. Maar nu is er, na een relatie van vijf jaar, een einde gekomen aan een van de meest geliefde powerkoppels in het internationale voetbal: Alphonso Davies en Jordyn Huitema, beiden 21.