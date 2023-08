LIVE LEIPZIG-STUTTGART. Openda opnieuw aan het kanon: Rode Duivel kopt de 3-1 tegen de netten

Het grote gelijk van José Mourinho: Spaanse legende Xabi Alonso zei ‘nee’ tegen Club Brugge en flirt nu met de Europese top

Een ‘no’ zal een ‘no’ blijven. Club Brugge hoeft hem geen derde keer te bellen. Xabi Alonso (41), achttien maanden geleden kandidaat-opvolger van Philippe Clement, jaagt vandaag met Leverkusen op Europese glorie, in de halve finales van de Europa League tegen AS Roma. Een blik op de blitzcarrière van een Baskische professor die theorieën van José Mourinho, Pep Guardiola en Carlo Ancelotti doceert. En waarom The Special One bij een nederlaag alsnog zal winnen.