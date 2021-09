LIVE. Knotsgekke partij in Leverkusen met zeven goals: Haaland knalt Dortmund vanop de penaltystip op voorsprong!

Bundesliga “Zit hij daar om het quota zwarten te respecte­ren?”: racisti­sche opmerking komt ex-topdoelman Lehmann duur te staan

5 mei De Duitse ex-international Jens Lehmann zetelt niet meer in het bestuur van voetbalclub Hertha Berlijn, nadat hij zich racistisch had uitgelaten over ex-speler Dennis Aogo. Dat heeft een woordvoerder bevestigd.