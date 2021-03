LIVE. Hertha moet met z'n tienen achtervolgen na rode kaart Darida

Bundesliga Schalke en Dortmund wapenen zich voor wat laatste Revierder­by in lange tijd kan worden: “Geen excuses, gewoon de derby”

19 februari Met uitsterven bedreigd. Dat is het trieste lot van de Revierderby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04. Zonder een mirakel verdwijnt die laatste club uit de Bundesliga na dit seizoen, waardoor het streekduel morgen mogelijk voor even een laatste keer op het programma staat. Maar ook Dortmund verkeert in een penibele situatie.