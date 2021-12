LIVE. Geen Boyata door blessure, winnen Dortmund-Belgen van Hertha?

Bundesliga Bay­ern-spe­ler Kimmich is niet gevacci­neerd: "Twijfel over lange termijn”

Bayern München-speler Joshua Kimmich bevestigde na de 4-0-zege van zijn team in de competitiewedstrijd tegen Hoffenheim in een interview met Sky Sports dat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Bild bracht het nieuws eerder deze week al naar buiten. “Ik heb persoonlijk enkele vragen, vooral bij het ontbreken van langetermijnstudies”, verklaarde Kimmich.

