LIVE. En plots moet Dortmund achtervolgen: Richter trapt van buiten de zestien heerlijk raak

Bundesliga RB Leipzig schuift coach Jesse Marsch aan de kant na nieuwe nederlaag

Vanwege de zwakke resultaten is Jesse Marsch ontslagen als coach bij de Duitse vicekampioen RB Leipzig, zo maakte de club zondag bekend. De 48-jarige Amerikaan was als opvolger van de naar Bayern München vertrokken Julian Nagelsmann nog maar een vijftal maanden in dienst in Leipzig.

5 december