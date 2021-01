LIVE. Einde wedstrijd voor geblesseerde Witsel in topper tegen Leipzig

De blessure van Witsel kwam er op een vreemd moment. De Rode Duivel ging naar de bal toe, waarna hij door z'n linkerenkel zakte en tegen de grond ging. Het was meteen duidelijk dat het einde verhaal was voor Witsel, die vervangen werd door Emre Can. Witsel werd bij het verlaten van het veld door twee stafleden ondersteund en kreeg aan de zijlijn een schouderklopje van Leipzig-coach Julian Nagelsmann.