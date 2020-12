LIVE. Dortmund en Witsel op achterstand na penaltygoal Stuttgart!

Bundesliga Trio Rode Duivels in Dortmund: Thomas Meunier tekent tot 2024

23 juni We krijgen een Belgisch trio in Dortmund. De officiële aankondiging is nog slechts een formaliteit. De Duitse sportkrant 'Bild' meldde gisteren dat de transfer van Thomas Meunier naar Borussia Dortmund helemaal rond is. De rechtsachter van PSG tekent er een contract voor vier seizoenen en wordt in Dortmund ploegmakker van collega-Duivels Axel Witsel (31) en Thorgan Hazard (27). Eerder raakte bekend dat PSG niet van plan was om verder te gaan met onze 28-jarige landgenoot. Meunier bedankte zelf ook voor een verlenging van twee maanden om alsnog het vervolg van de Champions League af te werken. Na vier seizoenen Ligue 1 is Meunier helemaal klaar voor een nieuw avontuur in de Bundesliga.