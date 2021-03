LIVE. Bayern München ontvangt Dortmund in Bundesliga, Meunier en Hazard beginnen aan de match

Bundesliga Courtois achterna: Leverkusen-doel­man Hradecky tekent voor wel erg pijnlijke owngoal

22 november U herinnert zich de misser van Thibaut Courtois tegen Denemarken? In Duitsland was er gisteren een gelijkaardige owngoal. Net als onze nationale nummer één kreeg Leverkusen-doelman Lukas Hradecky een ogenschijnlijk ongevaarlijke terugspeelbal toegespeeld. Maar omdat het leer net voor hij wilde trappen opstootte, raakte hij de bal maar half en caprioleerde die in doel. Ongeloof na een wel erg knullige owngoal.