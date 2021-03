LIVE (20u45). Thorgan Hazard en Meunier starten op de bank, stoot Dortmund door in beker?

Bundesliga De trainers­grap van Schalke dit seizoen: van coach zonder licentie tot trainer die namen eigen spelers vergeet

1 maart De eerste trainer van Schalke 04 dit seizoen vloog al na twee speeldagen en een pandoering vanjewelste de deur uit. Daarna kwam er eentje die de spelersgroep maar niet in het gareel kon houden. Dan leken Die Köningsblauen eindelijk een goeie gevonden te hebben, maar dan was zijn trainerslicentie na amper twee wedstrijden niet meer geldig. En de laatste, tja, die vergiste zich in de namen van zijn eigen spelers.