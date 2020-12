LIVE (20u30). Koen Casteels moet met Wolfsburg aan de bak tegen Bayern

Bundesliga 89 goals in 56 matchen, lof van Haaland en op zijn 15de al ploegmaat van Dort­mund-Bel­gen: “Op zijn leeftijd is Moukoko de beste die ik ooit zag”

18 augustus Youssoufa Moukoko, onthoud de naam. De Duits-Kameroense spits is amper 15 jaar, maar traint sinds deze zomer mee met de A-kern van Borussia Dortmund. Moukoko is een jonge doelpuntenmachine waar zelfs ploegmaat Erling Haaland (20), die andere prijsschutter, van onder de indruk is. “Hij is beter dan ik toen ik 15 was.”