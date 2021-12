LIVE (18u30). Wat kunnen Dortmund-Belgen in Duitse kraker tegen Bayern?

Buitenlands voetbal Schalke laat spelers na aanval door fans zelf de keuze om dit seizoen nog te spelen

De spelers van Schalke 04 mogen zelf beslissen of ze al dan niet in actie willen komen in de resterende competitiewedstrijden. De club uit Gelsenkirchen is na de midweeknederlaag bij Arminia Bielefeld (1-0) zeker van degradatie uit de Bundesliga en de woede was na afloop groot bij de supporters.

