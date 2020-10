LIVE (18u30). Wat doen Dortmund-Belgen tegen Schalke 04?

Champions League “Als Bayern dezelfde honger heeft, kan het zoals Real de Champions League drie keer achter elkaar winnen”

21 oktober De topaffiche vanavond in de Champions League: Bayern München versus Atlético Madrid. De titelhouder tegen een van de uitdagers. “Ook al is het maar eerste ronde, de verwachtingen liggen hoog”, aldus onze analist Gilles De Bilde in München. “Atlético speelt ook elk jaar kwart- of halve finale. Een wedstrijd om naar uit te kijken. Dit Bayern is en blijft een grote kanshebber om ook dit jaar weer te winnen, zeker als ze nog steeds dezelfde honger. Te vergelijken met Real Madrid dat drie jaar na elkaar de Champions League won. Daarnaast zijn het de ‘usual suspects’ zoals Real Madrid, in mindere mate Barcelona, Liverpool of Juventus. Het zijn de namen die altijd terugkomen.”