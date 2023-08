LIVE (18u30). Opent Borussia Dortmund het seizoen met thuiszege tegen Köln?

Na de dramatische afloop van vorig seizoen opent Borussia Dortmund de nieuwe jaargang met verse moed. Op de eerste speeldag van de Bundesliga is Köln op bezoek in het Signal Iduna Park. Duranville en Meunier zijn out, Thorgan Hazard krijgt mogelijk wel minuten. Opent Dortmund met een driepunter? Volg het op de voet op deze pagina!