LIVE (18u30). Boyata versus Dortmund-Belgen, wie trekt aan het langste eind?

Champions League Aster Vranckx krijgt én grijpt zijn kans vroeger dan verwacht bij Wolfsburg: “Wat hij nu al laat zien: indrukwek­kend”

Ze zijn onder de indruk in de Bundesliga. Een half jaar geleden voetbalde hij nog in Mechelen, maar vanavond strijdt Aster Vranckx (19) met Wolfsburg om een plek in de 1/8ste finales van de Champions League. “Hij speelt als een 25-jarige.”

8 december