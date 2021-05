LIVE (18u). Tonen Dortmund-Belgen zich in match tegen Mainz?

Bundesliga Wansmake­lijk: Frans internatio­nal Marcus Thuram spuwt tegenstan­der in het gelaat en krijgt rood

19 december Marcus Thuram heeft zich vanmiddag van zijn allerkleinste kant laten zien. De aanvaller van Borussia Mönchengladbach, die ook Frans international is, kreeg het in de wedstrijd tegen Hoffenheim aan de stok met Stefan Posch. Waarop hij dan maar besloot om zijn opponent te trakteren op een fluim in het gezicht.