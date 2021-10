LIVE (15u30). Drie Belgen in de basis bij Borussia Dortmund voor duel tegen FC Köln

Bundesliga Witsel en Meunier kloppen met Dortmund Leverkusen na knotsgekke wedstrijd, Haaland weer twee keer aan het kanon

Van een knotsgekke wedstrijd gesproken! Dortmund is vanmiddag gaan winnen op het veld van Bayer Leverkusen met 3-4. Grote man bij het team van Thomas Meunier, Axel Witsel (beiden in de basis) en Thorgan Hazard (geblesseerd) was nog maar eens Erling Haaland: hij maakte er zelf twee en bereidde ook een doelpunt van Brandt voor.

11 september