LIVE (15u30). Dortmund-Belgen gaan op bezoek bij Hoffenheim

Bundesliga Thomas Meunier tekent tot 2024 bij Dortmund: “Wil prijzen winnen met Borussia”

25 juni Wat al een hele tijd in de lucht hing, is nu ook officieel. Thomas Meunier (28) zet zijn carrière voort bij Borussia Dortmund. Dat bevestigde de Duitse topclub op Twitter. Meunier maakt de overstap van Paris Saint-Germain, waar de rechtsachter in de zomer van 2016 belandde. Bij Dortmund wordt Meunier ploegmaat van collega-Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot juni 2024.