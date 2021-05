Lewandowski breekt waanzinnig doelpuntenrecord van Gerd Müller

BundesligaRobert Lewandowski was op de laatste speeldag van de Bundesliga op recordjacht. En het is hem gelukt. De Pool maakte vandaag zijn 41ste competitiedoelpunt van het seizoen voor Bayern. Niemand deed ooit beter in één seizoen. De prijsschutter van Bayern laat nu definitief Gerd Müller achter zich. ‘Lewa’ krijgt naast een nieuwe landstitel dus nog een reden extra om te feesten.

Het is zover: het record van Gerd Muüller is niet meer. ‘Der Bomber’ scoorde tijdens het seizoen 1971-1972 maar liefst 40 doelpunten in één seizoen voor Bayern. Geen enkele speler kwam ook maar in de buurt van dat duizelingwekkende aantal. De kans dat iemand ooit beter zou doen, werd lange tijd onmogelijk geacht.

Dat was echter buiten Lewandowski gerekend. De Pool weet altijd het doel blindelings te vinden, maar dit jaar was hij zowaar nóg productiever. Enkele weken geleden evenaarde Lewandowski het record van Müller. Het leek opeens een kwestie van tijd voor ‘Lewa’ het record helemaal alleen in handen zou nemen. Vandaag was het dan eindelijk zover. Augsburg-doelman Gikiewicz kreeg een schot van Sané niet klemvast en Lewandowski was er als de kippen bij om zijn 41ste van het seizoen te scoren.

Hij kan nu jacht gaan maken op een ander record van Gerd Müller. Müller is namelijk topschutter aller tijden in de Bundesliga met 365 doelpunten. Lewandowski scoorde tot nog toe ‘maar’ 277 doelpunten. Hij deed dat in 350 Bundesliga-wedstrijden. Nog een eindje te gaan dus voor de Pool.