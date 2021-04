Landstitel nog niet binnen voor Bayern: verrassend sterk Mainz klopt 'Rekordmeister' met 2-1

BundesligaHet titelfeest moet nog even worden uitgesteld. Bayern München heeft zich op bezoek bij Mainz 05 laten ringeloren. Het werd 2-1, en dat was niet eens onverdiend.

Bij winst was Bayern München zeker van de negende landstitel op rij. De 31ste in totaal. ‘Rekordmeister’ met een reden. Maar dan moesten Hansi Flick en co wel voorbij Mainz 05, misschien wel de revelatie van de afgelopen weken in de Bundesliga. Onder bewind van coach Bo Svensson - nog zo ééntje uit de Red Bull-academie - pakten ze uit hun laatste 10 matchen 21 punten, de op één na beste cijfers in Duitsland. Genoeg om op te klimmen uit de degradatiezone naar plaats 13.

Het leek wel alsof Bayern titelkoorts te pakken had. Neuer ging dramatisch in de fout op een verrassende poging van Burkardt. 1-0 voor Mainz. Ook na dat openingsdoelpunt was het al Mainz wat de klok sloeg. Neuer herpakte zich en hield z’n team meermaals in de wedstrijd. Tot hij via een kopbal van dichtbij een tweede keer verschalkt werd door Quaison. De gemoederen liepen hoog op.

Ook na rust kon Bayern niet overtuigen. Lewandowski en de ingevallen Choupo-Moting kregen kansjes, maar Mainz-keeper Zentner stond met vertrouwen in doel. De nul houden zat er evenwel niet in. Verdediger Hack ging in de fout, Lewandowski nam het cadeau in dank aan en zette de eindstand op het bord: 2-1. Drie knappe punten voor Mainz, en dus (nog) geen titelfeestje voor de Duitse recordkampioen.

Afspraak op 8 mei, thuis tegen Mönchengladbach. Of hopen dat RB Leipzig morgen verliest van Stuttgart, ook dan is Bayern kampioen.

