Koen Casteels speelt zaterdag 220ste wedstrijd in Bundesliga en breekt record Daniel Van Buyten: “Hij is klaar om Neuer op te volgen bij Bayern”

Buitenlands voetbal Boze Schal­ke-fans wachten spelers op na degradatie: “Er is een grens overschre­den”

De aftocht van Schalke 04 is compleet. Volgend seizoen zullen ‘Die Königsblauen’ voor het eerst in 30 jaar niet meer in de Bundesliga aantreden. De degradatie maakte heel wat emoties los. Niet in het minst bij de supporters, die de spelers opwachtten bij terugkeer in Gelsenkirchen.

21 april