KIJK. Droomdebuut voor Harry Kane in de Bundesliga: goal en assist in 0-4-zege bij Werder Bremen

Maakt Lewandow­ski gebruik van 'Webster ruling' om vertrek naar FC Barcelona te forceren? "Het enige wat ik wil, is Bayern verlaten"

Robert Lewandowski blijft zijn vertrekwens bij Bayern München van de daken schreeuwen. De Poolse spits, morgen oog in oog met de Rode Duivels, zegt dat er iets “gestorven” is in de relatie tussen hem en de Duitse recordkampioen. ‘Lewa’ (33) diende vorige maand een transferverzoek in — hij wil koste wat het kost naar FC Barcelona. Dat zint het Beierse bestuur alles behalve.