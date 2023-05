In goede en slechte tijden: indrukwekkende Dortmund-aanhang blijft spelers toezingen na verloren kampioenenmatch

KIJK. De ‘Gelbe Wand’ blijft achter hun team staan

“Het is nu moeilijk om de juiste woorden te vinden. We zijn leeg”, reageerde Terzic na afloop. “We voelden de energie in het stadion, in de stad. We wilden het allemaal zo hard. We waren er zo dicht bij. Één goaltje hadden we nodig, hier of in het andere stadion. Hier zijn we verliefd op geworden als kinderen. Maar soms is het hard, die twee tegengoals... Plots voelt alles zo zwaar. Maar we hebben ons best gedaan, spijtig genoeg was dat niet genoeg. We konden niet teruggeven aan de fans wat ze verdienden.”