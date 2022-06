In de cel op Ibiza na nachtje stappen: Stuttgart-middenvelder Karazor riskeert 15 jaar na klacht wegens verkrachting

BundesligaWat een uitbundige feestavond op Ibiza moest worden, eindigde voor Atakan Karazor (25) in de gevangenis. De middenvelder van Stuttgart, het voorbije seizoen goed voor 24 matchen in de Bundesliga, zou in de nacht van woensdag op donderdag samen met zijn vriend Jaskaran T.D. (25) een 18-jarige meisje verkracht hebben. Het vermeende slachtoffer heeft een klacht ingediend bij de Spaanse politie, waarop de twee Duitsers gearresteerd werden en momenteel in voorhechtenis zitten.

Geen idyllisch uitzicht met cocktail in de hand, wel een getralied raam met daarachter de prikkeldraad van het Centro Penitenciario aan de zuidkust van Ibiza. In Spanje gelden strenge straffen voor zedendelicten. In mei overigens nog aangescherpt. Aanranding wordt nu als verkrachting beschouwd, zelfs als het slachtoffer niet terugvecht uit angst en toestaat dat er iets gebeurt. Een rechter heeft al bepaald dat Karazor en zijn vriend de gevangenis niet op borgtocht mogen verlaten.

En als er DNA-sporen en verwondingen op het lichaam van het meisje - dat momenteel in het Can Misses Hospital ligt - zouden gevonden worden, ziet het er helemaal slecht uit voor Karazor. Dan riskeert hij een celstraf tot vijftien jaar. Het proces kan ook ongeveer een jaar duren. De middenvelder houdt zijn onschuld vol en beweert dat alles in onderlinge toestemming verliep.

Cova Santa, de club in Sant Josep waar Karazor met zijn vriend in de nacht van woensdag op donderdag was uitgegaan.

Woensdagavond waren de twee vrienden aan het feesten in de trendy club ‘Cova Santa’ (Heilige Grot), waarna het feest werd verdergezet in een nabijgelegen villa bij de bar in Sant Josep op het zuidwesten van het eiland. Het misdrijf zou daar hebben plaatsgevonden. “Toen ik donderdag om 7 uur kwam opruimen, sprak een beveiligingsmedewerker me aan”, aldus een lid van het schoonmaakteam van de club. “Hij zei dat de Guardia Civil op zoek is naar een verdachte die in de omgeving van de club een vrouw zou hebben verkracht.”

Na zijn aanhouding nam Karazor contact op met zijn makelaar Michael Decker van het bureau EMG Mundial, dat op zijn beurt VfB Stuttgart op de hoogte bracht. De club stuurde even daarna een statement de wereld in. “VfB staat voortdurend in contact met zijn advocaten. Aangezien dit een nog lopende procedure is, vragen wij om uw begrip dat VfB voorlopig niet verder kan reageren.”

Vandaag wordt er beslist of de hechtenis van Karazor wordt verlengd. Hij wacht op een kort geding op beschuldiging van “aanranding met penetratie”. Daarbij wordt het bewijs (deskundigenrapporten, forensische rapporten, DNA-monsters en getuigenverklaringen) vastgelegd, waarna de officier van justitie een aanklacht opstelt en beide partijen elkaar in de rechtbank ontmoeten.

Karazor (l) juicht het uit met de fans na een goal van 'die Schwaben'.

Karazor is (of was) op het middenveld van VfB Stuttgart een concurrent van onze landgenoot Orel Mangala (24) voor de positie van defensieve middenvelder. In maart vierde Mangala met een invalbeurt van een kwartier nog zijn debuut voor de Rode Duivels in Ierland (2-2). In 2019 maakte Karazor de overgang van Holstein Kiel naar Stuttgart, nadat hij ook onder contract lag bij Borussia Dortmund. Daar kwam hij uit voor het tweede elftal. ‘Ata’ werd geboren in Essen. Zijn grootouders kwamen als gastarbeiders vanuit Turkije naar Duitsland.

Atakan Karazor met VfB-trainer Pellegrino Matarazzo.