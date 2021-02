Hij is jongste doelpuntenmaker ooit voor Rekordmeister en bedankt Engeland voor Duitsland: wie is Jamal Musiala, de nieuwe ster aan het Bayern-firmament?

Bundesliga Toch niet onklopbaar: Bayern München gaat zwaar onderuit bij Hoffenheim

27 september De machine is dus toch te stoppen. Op de tweede speeldag van de Bundesliga ging Bayern München met zware 4-1-cijfers de boot in bij Hoffenheim. Collectieve offday voor de Rekordmeister, dat weer weet wat verliezen is. Dat was al van 7 december vorig jaar geleden.