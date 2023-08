Hij doet het opnieuw: Openda laat ook tegen Stuttgart de netten trillen

Bundesliga Ref legt Bundesliga-match stil zodat speler die ramadan volgt na zonsonder­gang kan drinken, dankbaar­heid is groot

Een primeur in de Bundesliga. Voor het eerst werd een wedstrijd in de Duitse eerste klasse gepauzeerd om een voetballer die deelneemt aan de ramadan de kans te bieden om na zonsondergang te drinken. De dankbaarheid van Moussa Niakhaté richting de ref was groot.