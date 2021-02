Hazard, Meunier en Witsel krijgen vanaf komende zomer Marco Rose (Gladbach) als coach

BundesligaMarco Rose (44), nu nog coach bij Borussia Mönchengladbach, wordt vanaf komende zomer trainer van Borussia Dortmund. Dat bevestigde zijn huidige club. In Dortmund lost hij interimcoach Edin Terzic af, die het stokje had overgenomen van Lucien Favre toen die eind vorig jaar werd ontslagen na de tegenvallende resultaten.

Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier weten dus wie hen vanaf volgend seizoen zal coachen. Enter Marco Rose, een 44-jarige Duitser die aan een blitzcarrière bezig is als coach. In de zomer van 2017 nam hij over als hoofdcoach bij RB Salzburg en de goeie resultaten die hij daar neerzette, leverden hem twee jaar later ook een transfer op naar Borussia Mönchengladbach. Daar stond de ex-speler van VfB Leipzig, Hannover en Mainz nog tot 2022 onder contract, maar daarin was een clausule opgenomen dat hij kon vertrekken. Een clausule waar hij nu dus gebruik van maakt.

“We hebben de afgelopen weken veel met elkaar gesproken over de toekomst van Marco. Helaas heeft hij nu besloten om deze zomer over te stappen naar Borussia Dortmund”, klinkt het bij Max Eberl, sportief manager bij Gladbach. “Tot die tijd zullen we er samen alles aan doen om onze doelen in de Bundesliga, de DFB Cup en in de Champions League te bereiken.”

Rose is dus sinds de zomer van 2019 trainer van Borussia Mönchengladbach, dat vorig seizoen onder zijn leiding als vierde eindigde in de Bundesliga en zich daardoor plaatste voor de Champions League. Daarin wist de Duitse ploeg zich ook te kwalificeren voor de knock-outfase. Volgende week ontvangt Gladbach Manchester City in de achtste finales.

Dortmund kent een eerder tegenvallend seizoen en de Zwitserse coach Lucien Favre moest midden december zijn koffers pakken bij de Borussen. Assistent Edin Terzic neemt tot het einde van het seizoen zijn functie over, waarna Rose er dus moet voor zorgen dat de geel-zwarten opnieuw gaan aanknopen met de successen van weleer.