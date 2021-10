Haaland weer van levensbelang voor Dortmund, Vranckx debuteert in Bundesliga maar verliest

BundesligaHet debuut van Aster Vranckx in de Bundesliga. Als invaller ging hij met de andere Wolfsburg-Belgen onderuit tegen Union Berlijn. Borussia Dortmund, met Thomas Meunier en later ook Axel Witsel en Thorgan Hazard, rekenden simpel af met FSV Mainz 05.

Op de achtste speeldag van de Duitse Bundesliga stonden Union Berlin en Wolfsburg tegenover mekaar. Bij Wolfsburg waren kapitein Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Dodi Lukebakio basisspeler, Aster Vranckx begon op de bank. Union Berlin won met 2-0 dankzij goals van Awoniyi (49.) en Becker (83.). Awoniyi heeft nog een verleden in de Jupiler Pro League bij Moeskroen en AA Gent. Vranckx mocht op het uur Guilavogui aflossen - zijn eerste minuten in de Bundesliga. Lukebakio werd in de 83ste minuut vervangen. Wolfsburg zakt door het verlies naar de zesde plaats in Duitsland met 13 punten uit acht wedstrijden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Borussia Dortmund ontving FSV Mainz 05. Thomas Meunier begon voor de Borussen en speelde de hele partij, Thorgan Hazard en Axel Witsel vielen in. Dortmund won overtuigend met 3-1. Kapitein Reus opende de score voor de thuisploeg in de derde minuut. Na overleg met de VAR kreeg Dortmund een penalty na hands. Haaland trapte de bal koelbloedig in het midden van doel en zette de 2-0 op het bord (54.).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op het einde van de partij scoorde Burkardt nog voor Mainz (87.), maar wie anders als Haaland knalde in de toegevoegde tijd de bal nog hard binnen (90.+4). Eindstand: 3-1. Hazard verving in de 66ste minuut Malen en ook Witsel kreeg nog wat speelminuten toen hij in de 85ste minuut Can verving. Door de overwinning komt Borussia Dortmund voorlopig aan de leiding van klassement met 18 punten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nog in Duitsland ging Hertha BSC, met aanvoerder Dedryck Boyata in de basis, op bezoek bij Eintracht Frankfurt. De bezoekers haalden de overwinning binnen met 1-2. Richter opende na zeven minuten spelen de score voor Hertha op aangeven van Darida. Iets voorbij het uur scoorde ook Ekkelenkamp (63.). Frankfurt kreeg nog een strafschop toegewezen na een fout van Schwolow. Paciencia (78.) plaatste de bal in het midden van het doel en maakte er 1-2 van, meteen ook de eindstand. Hertha BSC staat voorlopig twaalfde in de Bundesliga met negen punten.

Volledig scherm Boyata met de tackle. © Arne Dedert/dpa