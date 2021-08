Geen ideale voorbereiding: Thomas Meunier test positief op coronavirus en moet in isolatie

Bundesliga Bayern feest: eerst zeker van titel na verlies Leipzig in Dortmund, dan galamatch met hattrick Lewandow­ski

8 mei In de Bundesliga is het doek gevallen. Kampioen: Bayern München. Eens te meer. 31 landstitels, de negende opeenvolgende. Dankzij de zege van Borussia Dortmund tegen Leipzig (3-2) kan de Beierse trots niet meer bijgesneld worden. Dortmund, met Thorgan Hazard in de basis, doet dankzij zijn vijfde competitiezege op rij weer volop mee voor een plaats bij de eerste vier.