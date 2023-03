“Een nul over de ganse lijn” en een mol in de kleedkamer: het is hommeles bij Bayern München

Ook bij Bayern München zijn er strubbelingen. De Duitse recordkampioen ging afgelopen weekend de boot in tegen Leverkusen en moet op negen speeldagen van het einde de leiding in de Bundesliga aan Borussia Dortmund laten. Bovendien zou er een mol in de spelersgroep zitten.

“Op de laatste tien minuten na waren we de slechtse ploeg op het veld. We misten overtuiging en power. We verdienden om te verliezen.” Bayen-coach Julian Nagelsmann was afgelopen weekend opvallend hard voor zijn spelers na de 2-1-nederlaag tegen Leverkusen.

“De laatste weken was het wat beter, maar nu waren we gewoon weer lui. Sommige spelers scoorden een nul over de ganse lijn, zowel offensief als defensief. De manier waarop we de match aanpakten, was ronduit zwak", ging Nagelmann verder.

Ook directeur en ex-speler Hassan Salihamidzic was scherp. “Dit is niet waar Bayern voor staat. We schoten op alle vlakken tekort en dan nog tegen een ploeg die twee dagen daarvoor nog Europees had gespeeld. Bayer was beter in alle opzichten.”

“Ik heb zelden zo weinig drive, zo weinig mentaliteit, zo weinig duelkracht en zo weinig assertiviteit gezien. Onze ploeg is zo goed als het vanaf de start 100 procent een wedstrijd in handen neemt en zo slecht wanneer het dat niet doet.”

Mol

Als klap op de vuurpijl lekten de tactische plannen van Bayern vorige week uit in ‘Bild’. Volgens Nagelsmann zit er een mol in de kleedkamer. “Het houdt me heel erg bezig. De persoon die alles naar de media doorspeelt brengt schade toe aan alle spelers.”

“Ik vraag me ook af wat de mol z’n bedoeling is. Ik zie niet in wat erachter kan zitten, behalve de tegenstand wijzer maken. Of ik hem kan identificeren? Ze zijn een bedreigde diersoort. Als je op het platteland rijdt, zie je 80.000 molshopen. Het is moeilijk om er eentje uit te zoeken”, aldus Nagelsmann.

