Duitsland maakt zich op voor Der Klassiker: "Een erezaak voor Bayern, dat met niemand vergeleken wil worden”

Eén zege in de laatste acht onderlinge competitiewedstrijden. Dat is de magere oogst voor Borussia Dortmund tegen Bayern München. De andere zeven gingen allemaal verloren. In München gebeurde dat de laatste drie seizoen telkens met erg pijnlijke cijfers: 6-0, 5-0 en 4-0. De spanning van een topwedstrijd is er dus lang niet altijd. Maar Philippe Vande Walle, ex-doelman van Club Brugge en Bayern-liefhebber, ziet nog voldoende andere ingrediënten: “Dortmund heeft nog steeds de reputatie van topclub. Bovendien is Bayern-Dortmund ook nog meer dan die affiche, maar ook een beetje het zuiden tegen het noorden. Een prestigeduel.”

Volledig scherm Bayern viert, Meunier druipt af. © AFP

Mia San Mia

Vande Walle staart zich niet blind op de rangschikking, waarin nummer vijf Dortmund op 13 punten volgt van leider Bayern. Al is de grote kloof tussen beide clubs ook buiten het klassement onmiskenbaar. “Bayern is niet alleen een topploeg, maar ook een topclub. Op het vlak van infrastructuur, financiën, vernieuwing van de ploeg en de bestuurskamer… Voor Bayern is het een erezaak om zich als een gezonde club te profileren, die met niemand vergeleken wil worden. Dat is hun trots en blijkt ook uit hun slogan: Mia San Mia (wij zijn wij, red.)”, verklaart Vande Walle de hegemonie van de Duitse recordkampioen.

Volledig scherm Boateng probeert Haaland het schieten te beletten. © Photo News

Edin Terzic, interim-coach van Dortmund, maakt zich sterk dat zijn team dit seizoen in de onderlinge duels Bayern wel bijna evenaart. Daarmee verwijst hij naar de nipte 3-2 nederlaag in de Supercup en het 2-3 verlies in eigen huis. Maar de inhaalrace is nog lang. Kan Dortmund ook extrasportief terrein goedmaken op Bayern? “Dankzij hun trouwe en fanatieke publiek is dat potentieel er. Dortmund is heel populair, maar momenteel blijven de resultaten uit. Ze zijn te wisselvallig. Bayern behaalt die resultaten wel, dit seizoen nog zes trofeeën op zes”, schetst Vande Walle de verhoudingen.

Buitenaardse speler versus koele kikker

Het duel tussen Robert Lewandowski en Erling Braut Haaland wordt een wedstrijd in de wedstrijd. Het Noorse fenomeen legt met 17 goals in 18 competitiewedstrijden geweldige statistieken voor. Maar het is de Pool die de topschuttersstand aanvoert, met een duizelingwekkende 28 doelpunten in 22 optredens.

Hoewel Vande Walle onder de indruk is van het potentieel van de 20-jarige Haaland, geeft hij voorlopig nog de voorkeur aan de spits van Bayern München: “Haaland is een buitenaardse speler, met veel progressiemarge. Lewandowski is de koele kikker, één van de beste spitsen in Europa. Niet alleen op basis van zijn statistieken, maar ook door de manier waarop hij doelpunten maakt. Met links en rechts, afstandsschoten, met het hoofd. Hij heeft een ongelooflijke waaier aan kwaliteiten. Breder dan die van Haaland, die het toch nog vooral moet hebben van zijn snelheid en traptechniek.”

Volledig scherm Robert Lewandowski. © Photo News

Philippe Vande Walle staat lang niet alleen in die overtuiging. Hij wordt daarin zelfs gesteund door... Haaland zelf. Die vertelde vorige week op de Noorse televisie: “Als ik scoor en denk één doelpunt dichter te komen, maakt hij er drie. Ik kan veel van hem leren. Ik bekijk alle wedstrijden van Bayern, het is een fantastisch team.” Uitspraken die Vande Walle luidop aan het denken zetten: “Er is nooit rook zonder vuur. Ik heb zo'n gevoel dat Haaland Lewandowski wel eens zou kunnen opvolgen bij Bayern.”

Doelpunten morgenavond lijken een garantie met zo'n spitsen. Al verwacht Vande Walle geen nieuwe afstraffing voor Dortmund. “Bayern slikt zelf ook vaker tegendoelpunten dit seizoen. Maar ik verwacht wel een overwinning, laat ons zeggen een 3-2", pronostikeert hij.

Volledig scherm Dortmund scoort in de heenwedstrijd tegen Bayern. © Martin Meissner/Pool AP/dpa

Volledig scherm Boateng gooit zich voor een schot van Witsel. © AFP